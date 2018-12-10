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Климкин обсудил российскую агрессию с главой МИД Австрии

Новости » Политика    10.12.2018 - 20:11
Климкин обсудил российскую агрессию с главой МИД Австрии
Фото: Павел Климкин и Карин Кнайссль (twitter.com/MFA_Austria)

Также Кнайссль поговорила с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану

В Брюсселе состоялась рабочая беседа между главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter МИД Австрии.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию между Украиной и Россией. Также в пресс-службе добавляют, что Кнайссль поговорили с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану об отношениях ЕС с Южной Европой.

Климкин обсудил российскую агрессию с главой МИД Австрии

Ранее Климкин отметил, что для того, чтобы добавить других россиян в список санкций, нужно доказать их участие в избирательных манипуляциях на Донбассе.

Также Климкин на заседании Совета ЕС в иностранных делах предложил возможные варианты санкций против России.

Отметим, что сегодня Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов так называемых выборов на оккупированном Донбассе.

Как известно, 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составляла 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".

 

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