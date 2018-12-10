Клімкін на засіданні Ради ЄС запропонував можливі варіанти санкцій проти Росії

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін вважає зрозумілим і правильним запровадження персональних санкцій

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради ЄС із закордонних справ запропонував можливі варіанти санкцій проти Росії. Про це він заявив у ході брифінгу у Брюсселі за результатами зустрічі з міністрами закордонних справ країни ЄС, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я запропонував своїм колегам декілька типів санкцій, розпочинаючи від персональних, для тих хто брав участь в актах агресії проти України, також щодо обмеженя можливості російських азовських портів та інші. Ми їх будемо обговорювати, вони вимагають більш детального обговорення. Я почув попередню підтримку від ряду міністрів, ряд міністрів потребує обговорення. Це не обговорюється сьогодні на завтра", - заявив він.

Крім того, Клімкін вважає зрозумілим і правильним запровадження персональних санкцій щодо російських військових, які брали участь у агресії проти України.

"Нам потрібні два типи заходів - перше, це санкції, які б відчула Росія. Над цими санкціями ми будемо працювати. Сьогодні я почув підтримку від ряду міністрів однозначно. Ряд міністрів пропросили час. Це рішення буде опрацьовуватися. Це тягне за собою детальний аналіз, ми над цим будемо працювати", - додав він.

Крім того, Клімкін наголосив на важливості підтримки українського Донбасу та залучення ЄС до інфраструктурних проектів з відновлення територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Клімкіна, логіка дій Росії - дестабілізувати український південь. Тому, він вважає важливим обговорення питання допомоги Донбасу.