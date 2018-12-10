Євросоюз ввів санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО

Фото: "вибори" на Донбасі (vk.com anna-news.info)

Під санкції Євросоюзу потрапили ще дев'ять осіб

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, міністри закордонних справ країн ЄС схвалили заборону на видачу віз та заморожування активів стосовно дев'яти осіб, яких вважають відповідальними за організацію виборів на окупованому Донбасі. Рішення про санкції буде опубліковано в офіційному журналі ЄС близько полудня.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін не буде пропонувати запровадити нові санкції проти Росії після захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Він також зазначив, що не бачить консенсусу серед країн Євросоюзу для нових санкцій.

Минулого тижня Литва прийняла рішення про введення національних санкцій проти Росії. Вільнюс засудив захоплення українських моряків, назвавши його грубим порушенням міжнародного права і серйозною загрозою міжнародній та литовській національній безпеці.