ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Євросоюз ввів санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО

Новини » Політика    10.12.2018 - 10:30
Євросоюз ввів санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО
Фото: "вибори" на Донбасі (vk.com anna-news.info)

Під санкції Євросоюзу потрапили ще дев'ять осіб

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, міністри закордонних справ країн ЄС схвалили заборону на видачу віз та заморожування активів стосовно дев'яти осіб, яких вважають відповідальними за організацію виборів на окупованому Донбасі. Рішення про санкції буде опубліковано в офіційному журналі ЄС близько полудня.

Євросоюз ввів санкції проти організаторів &quot;виборів&quot; в ОРДЛО

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін не буде пропонувати запровадити нові санкції проти Росії після захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Він також зазначив, що не бачить консенсусу серед країн Євросоюзу для нових санкцій.

Минулого тижня Литва прийняла рішення про введення національних санкцій проти Росії. Вільнюс засудив захоплення українських моряків, назвавши його грубим порушенням міжнародного права і серйозною загрозою міжнародній та литовській національній безпеці.

 

Порошенко закликав Захід ввести нові санкції проти РФ за прикладом Литви
Теми: Санкції проти РФ
Новини України ЕвросоюзДонбасвыборыСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся