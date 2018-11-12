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"Вибори" в ОРДЛО: стала відома явка

Новини » Політика    12.11.2018 - 01:29
Ілюстративне фото (Andrew Butko/wikimedia.org)
Ілюстративне фото (Andrew Butko/wikimedia.org)

У ОРДЛО заявили, що явка на "виборах" перевищила 70%

На окупованому Донбасі заявили, що явка на "виборах" ватажків так званих "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР") склала 80,1% та 77%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росзмі.

Так, остаточна явка "виборців" на незаконних "виборах голови та депутатів Народної ради Луганської народної республіки" склала 77%.

А явка "виборців" на "виборах" "голови і парламенту самопроголошеної Донецької народної республіки" склала 80,1%.

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Російська Федерація повністю контролює "виборчий процес" на окупованому Донбасі.

Зокрема, за оперативними даними СБУ, адміністрація президента РФ поставила завдання, згідно з якою Денис Пушилин ("ДНР") повинен гарантовано отримати 55% голосів, а Леонід Пасічник ("ЛНР") - 63%. Крім того, за задумом РФ, явка на виборах становитиме 70%.

Крім того, за словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

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