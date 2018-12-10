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Клімкін обговорив російську агресію з главою МЗС Австрії

Новини » Політика    10.12.2018 - 20:11
Клімкін обговорив російську агресію з главою МЗС Австрії
Фото: Павло Клімкін та Карін Кнайссль (twitter.com/MFA_Austria)

Також Кнайссль поговорила з міністром закордонних справ Румунії Теодором Мелешкану

У Брюсселі відбулася робоча розмова між главою МЗС України Павлом Клімкіним та міністром закордонних справ Австрії Карін Кнайссль. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter МЗС Австрії.

Як зазначається, у ході зустрічі сторони обговорили ситуацію між Україною та Росією. Також у прес-службі додають, що Кнайссль поговорили з міністром закордонних справ Румунії Теодором Мелешкану про відносини ЄС з Південною Європою.

Клімкін обговорив російську агресію з главою МЗС Австрії

Раніше Клімкін зазначив, що для того, щоб додати інших росіян до списку санкцій, потрібно довести їх участь у виборчих маніпуляціях на Донбасі.

Також Клімкін на засіданні Ради ЄС у закордонних справах запропонував можливі варіанти санкцій проти Росії.

Зазначимо, що сьогодні Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі.

Як відомо, 11 листопада на території ОРДЛО відбулися "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" становила 80,1% в "ДНР", і 77% - у "ЛНР". За словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

 

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