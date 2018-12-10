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Клімкін розповів, що необхідно для розширення санкцій за "вибори" в ОРДЛО

Новини » Політика    10.12.2018 - 16:55
Клімкін розповів, що необхідно для розширення санкцій за "вибори" в ОРДЛО
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

За словами Клімкіна, потрібно довести участь у виборчих маніпуляціях на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що для того, щоб додати інших росіян до списку санкцій, потрібно довести їх участь у виборчих маніпуляціях на Донбасі. Про це він заявив в ході брифінгу у Брюсселі, коментуючи введення персональних санкцій проти причетних до організації "виборів" в ОРДЛО.

"Що стосується санкцій за нелегітимні "вибори" на Донбасі, Європейський союз каже, що встановив, хто був безпосередньо причетний до їх реалізації. Звичайно, той, хто їх організовував - Сурков, він і так давно під санкціями. Для того, щоб додати інших росіян, потрібно довести, що вони безпосередньо брали участь у виборчих маніпуляціях на Донбасі. Це питання вимагає чітких доказів і часу", - сказав він.

Нагадаємо, також Клімкін на засіданні Ради ЄС у закордонних справах запропонував можливі варіанти санкцій проти Росії.

Зазначимо, що сьогодні Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі.

Як відомо, 11 листопада на території ОРДЛО відбулися "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" становила 80,1% в "ДНР", і 77% - у "ЛНР". За словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

ЄС оприлюднив санкційний список організаторів "виборів" на Донбасі Євросоюз ввів санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО
Теми: Санкції проти РФ
Новини України Павло Клімкін
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