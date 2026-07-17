Клименко буде секретарем РНБО, указ готується

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ігор Клименко стане секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", - зазначив глава держави. Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Причиною такого кроку нібито стала недостатньо ефективна взаємодія Мініоборони з керівництвом ЗСУ, зокрема з головнокомандувачем Олександром Сирським.