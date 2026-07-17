Клименко будет секретарем СНБО, указ готовится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Причиной такого шага якобы стало недостаточно эффективное взаимодействие Минобороны с руководством ВСУ, в частности с главнокомандующим Александром Сырским.