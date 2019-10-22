Киевский городской голова Виталий Кличко собирает заседание Киеврады на 24 октября. Об этом в Facebook сообщил секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

По словам Прокопива, заседание Киеврады пройдет на этой неделе 24 октября. Также он опубликовал распоряжение Кличко о проведении пленарного заседания.

Фото: распоряжение Кличко

Напомним, в сентябре Кличко объявил консультации по роспуску Киеврады после того, как она не смогла собраться на очередное пленарное заседание. Отметим, роспуск Киеврады предполагает проведение досрочных выборов.

В октябре мэр в эфире "Радио Свобода" заявил, что на депутатов Киеврады оказывает давление окружение руководителя Офиса президента Андрея Богдана, бизнесмена Андрея Вавриша и народного депутата от "Слуги народа"Александра Ткаченко.

На пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор не уволил Кличко с должности главы КГГА.

"Думаю об этом.Я думаю, что Кличко против разделения (должностей мэра Киева и главы КГГА, - ред.). Я думаю, что надо разделить эти функции", - заявил Зеленский и добавил, что против закона о столице.

"Я не против закона о столице. Я обязательно буду общаться с мэром Кличко перед тем, как я решу его уволить", - заявил Зеленский.