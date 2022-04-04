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Кличко призывает киевлян до конца недели отсрочить возвращение в столицу

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 апреля 2022 16:02
Кличко призывает киевлян до конца недели отсрочить возвращение в столицу Виталий Кличко (facebook.com.Vitaliy.Klychko)
Автор: Татьяна Самарук

Мэр Киева Виталий Кличко призвал до конца этой недели не возвращаться в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра в телемарафоне.

По его словам, в целях безопасности лучше отсрочить возвращение в Киев.

"Просьба до конца этой недели отсрочить возвращение (в Киев - ред.). Обращаюсь к каждому. Понимаю, что все устали, хотят вернуться домой, но исключительно в целях безопасности за каждого из вас, таково обращение к вам. Прислушайтесь к рекомендациям", - сказал Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве одобрили ряд льгот для бизнеса.

Также мы писали, что в Киеве изменили время комендантского часа.

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