Кличко призывает киевлян до конца недели отсрочить возвращение в столицу

Мэр Киева Виталий Кличко призвал до конца этой недели не возвращаться в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра в телемарафоне.

"Просьба до конца этой недели отсрочить возвращение (в Киев - ред.). Обращаюсь к каждому. Понимаю, что все устали, хотят вернуться домой, но исключительно в целях безопасности за каждого из вас, таково обращение к вам. Прислушайтесь к рекомендациям", - сказал Кличко.

По его словам, в целях безопасности лучше отсрочить возвращение в Киев.

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