В Киеве изменили время комендантского часа, который был введен из-за военного положения в Украине. Теперь он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. И продлится с 21:00 до 6:00", - написал он.

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