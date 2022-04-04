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Кличко закликає киян до кінця тижня відтермінувати повернення до столиці

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 16:02
Кличко закликає киян до кінця тижня відтермінувати повернення до столиці Віталій Кличко (facebook.com.Vitaliy.Klychko)
Автор: Тетяна Самарук

Мер Києва Віталій Кличко закликав до кінця цього тижня не повертатися у столицю.

Про це повідомляє РБК-Україн з посиланням на заяву мера у телемарафоні.

За його словами, з метою безпеки краще відтермінувати повернення у Київ.

"Прохання до кінця цього тижня відтермінувати повернення (в Київ - ред.). Звертаюся до кожного. Розумію, що всі втомилися, хочуть повернутися додому, але виключно з метою безпеки за кожного з вас, таким є звернення до вас. Прислухайтесь до рекомендацій", - сказав Кличко.

Раніше ми повідомляли, що у Києві схвалили низку пільг для бізнесу.

Також ми писали, що у Києві змінили час комендантської години.

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