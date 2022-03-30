В Киеве одобрили ряд льгот для бизнеса: что изменится

Сегодня, 30 марта Киевсовет собрался во второй раз с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. По итогам заседания было решено предоставить ряд льгот столичному бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"Главными вопросами сегодняшнего заседания, в котором приняли участие 90 депутатов, стали решения, которые будут стимулировать работу столичного бизнеса. Потому что в условиях военного положения, когда такая сложная ситуация, экономика должна работать", - написал Кличко.

Что изменится для бизнеса?

По словам мэра, было принято ряд решений, а именно:

передвижная торговля и ресторанные площадки - плата по договорам будет уменьшена до символической 1 гривны. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующей,

бизнес, работающий на коммунальных площадях - освобожден от уплаты за аренду,

парковочные площадки - предоставляются льготы от города,

рекламные компании, которые на рекламных плоскостях в городе размещают социальную и патриотическую рекламу - предоставляются льготы от города.

"Мы рассчитываем, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать", - резюмировал Кличко.

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