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Кличко повідомив, що життєдіяльність Київа відновлюється

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко порадив киянам не нехтувати безпекою, оскільки загроза ракетних ударів триває, та повідомив про результати вранішніх обстрілів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook.

"Загроза нових ударів триває. Тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Ми працюємо. Робимо все для життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку! Ворог хоче нас залякати, та в нього не вийде! Зберігаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вистоїмо", - заявив Кличко.

Кличко також повідомив про результати вранішніх обстрілів міста.

"У Києві зранку і протягом дня - влучання в кількох районах. Зокрема в центрі міста. Також скажений агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці. За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста", - повідомив мер Києва.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало усі подробиці обстрілу.

Тим часом внаслідок ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури - в Україні масові перебої зі світлом.

ЄС вже працює над новими рішеннями у відповідь на масований ракетний удар Росії.

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КиївВіталий Кличкоракетный удар