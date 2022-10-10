Кличко сообщил, что жизнедеятельность Киева возобновляется

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам не пренебрегать безопасностью, поскольку угроза ракетных ударов продолжается, и сообщил о результатах утренних обстрелов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.
"Угроза новых ударов продолжается. Поэтому прошу всех не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги. Во время тревоги находитесь в укрытиях. Мы работаем. Делаем все для жизнеобеспечения города. Спасибо всем киевлянам за понимание и выдержку! Враг хочет нас запугать, но у него не получится! Сохраняем спокойствие и действуем взвешенно. Вместе мы выстоим", - заявил Кличко.
Кличко также сообщил о результатах утренних обстрелов города.
"В Киеве утром и в течение дня - попадание в нескольких районах. В частности в центре города. Также бешеный агрессор ударил по нескольким объектам критической инфраструктуры столицы. По данным в настоящее время: от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек. 51 пострадавший. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города", - сообщил мэр Киева.
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