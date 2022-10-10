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В Україні масові перебої зі світлом: де виникли проблеми

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 10:53
В Україні масові перебої зі світлом: де виникли проблеми Фото: в Україні спостерігаються проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні Україна зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Ворог б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури у різних містах, тому у деяких регіонах спостерігають перебої зі світлом.

Детальніше про проблеми та збої в роботі електромереж можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Київ

Першими про перебої зі світлом повідомили жителі Києва. Після ракетних атак жителі Лівого берега та Подільського району почали фіксувати проблеми не тільки з електрикою, але й з мобільним зв'язком та інтернетом.

Північ

У Житомирській області ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Тому в регіоні можливі проблеми з електроенергією.

Зникло світло і на частині території Чернігівської області. Наразі причини перебоїв невідомі.

Захід

У Львові внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Частина міста без електроенергії, не працює третина світлофорів.

У Хмельницькому частково відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори.

Центр

У Полтавській області фіксують перебої з електро- та водопостачанням. Цю інформацію підтвердив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Схід

У Харкові російські окупанти вразили об'єкт енергетичної інфраструктури. Електропостачання відновлюють. У місті зупинили метро.

Більш детально про обстріли українських міст можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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