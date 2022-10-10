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ЄС працює над новими рішеннями у відповідь на масований ракетний удар Росії, - Кулеба

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Понеділок 10 жовтня 2022 16:02
ЄС працює над новими рішеннями у відповідь на масований ракетний удар Росії, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз почав працювати над відповідними рішеннями щодо масового ракетного обстрілу Росією по території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"У мене була розмова з високим представником ЄС Жозепом Боррелем який підтвердив, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну після варварських ударів Росії. Нові відповідні рішення ЄС вже готуються", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало усі подробиці обстрілу.

Тим часом ЄС заявив про намір виділити додаткову військову підтримку Україні.

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Дмитро Кулеба Евросоюз Російська Федерація
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