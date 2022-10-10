ЄС працює над новими рішеннями у відповідь на масований ракетний удар Росії, - Кулеба
Європейський союз почав працювати над відповідними рішеннями щодо масового ракетного обстрілу Росією по території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"У мене була розмова з високим представником ЄС Жозепом Боррелем який підтвердив, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну після варварських ударів Росії. Нові відповідні рішення ЄС вже готуються", - пише Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало усі подробиці обстрілу.
Тим часом ЄС заявив про намір виділити додаткову військову підтримку Україні.
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