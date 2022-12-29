Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві

У Києві можуть виникнути перебої з електроенергією через чергову масовану атаку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Віталія Кличка .

Мер закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві було чутно дві серії вибухів. Уламки збитої ворожої ракети пошкодили приватну будівля в Дарницькому районі.

РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.

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