ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 грудня 2022 09:30
Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві можуть виникнути перебої з електроенергією через чергову масовану атаку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Віталія Кличка.

Мер закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві було чутно дві серії вибухів. Уламки збитої ворожої ракети пошкодили приватну будівля в Дарницькому районі.

РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Електроенергія відключеня світла
NEWS
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН