Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у Києві
Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві можуть виникнути перебої з електроенергією через чергову масовану атаку російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Віталія Кличка.
Мер закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві було чутно дві серії вибухів. Уламки збитої ворожої ракети пошкодили приватну будівля в Дарницькому районі.
РБК-Україна повідомляє усі деталі сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги.
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