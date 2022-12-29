Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в Киеве

В Киеве могут возникнуть перебои с электроэнергией из-за очередной массированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Виталия Кличко .

Мэр призывает киевлян зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.

Напомним, сегодня утром в Киеве было слышно две серии взрывов. Обломки сбитой вражеской ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

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