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У Києві знову пролунала серія вибухів

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 09:13
У Києві знову пролунала серія вибухів Ілюстративне фото: у Києві знову пролунала серія вибухів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві під час масштабної повітряної тривоги знову пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців та мера Віталія Кличка.

"Кілька вибухів у столиці", - написав Кличко

КМВА повідомляє, що у Києві працює ППО, яка збиває ворожі цілі.

"Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - сказано у повідомленні.

Українців закликають зберігати спокій та до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Окрім того, речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила у коментарі "Суспільному", що уламок ракети влучив у приватний житловий будинок на Осокорках.

Оновлено

Кличко зазначає, що у Києві можуть бути перебої зі світлом. Він закликає киян зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

Нагадаємо, сьогоднішній ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. РБК-Україна повідомляє усі деталі.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття п'яти російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області.

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