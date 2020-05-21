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Кличко об открытии ТРЦ в Киеве: решение примем отдельно

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 12:19
Кличко об открытии ТРЦ в Киеве: решение примем отдельно
Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Киеве (РБК-Украина)

Кличко прокомментировал ситуацию с открытием крупных торговых центров в столице

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с открытием крупных торговых центров в столице. По его словам, это решение городская власть будет принимать отдельно.

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, Кличко рассказал, как власти города будут ослаблять карантин с 23 мая.

"Решение об открытии крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит свою работу", - заявил Кличко.

Напомним, в Украине с 22 мая стартует второй этап ослабления карантина. Восстанавливается работа наземного общественного транспорта, работа метрополитена, а также детсадов.

РБК-Украина с 25 мая в Киеве планируют восстановить работу метро. При этом работа метрополитена будет осуществляться исключительно по электронным билетам. Также в КГГА отметили, что на данный момент нет конкретной даты открытия ТРЦ.

До этого министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что новый этап выхода из карантина должен происходить каждые 10 дней. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключал, что некоторые этапы могут происходить одновременно.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КиевкарантинТРЦ
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