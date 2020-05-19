Метро без жетонов: как в Киеве будут перевозить пассажиров после карантина

Фото: метро "Крещатик" (РБК-Украина / Виталий Носач)

Пассажиров предупреждают, что жетонов не будет

Киевский метрополитен может возобновить работу уже с 25 мая и будет работать без жетонов. Пассажиры смогут воспользоваться исключительно электронным билетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета в течение месяца с даты возобновления работы метро. Кроме того, платить за проезд на турникетах можно будет следующими способами:

KyivSmardCard;

Карточкой метро (до 31.03.2021);

Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать "Карточку киевлянина". Обще государственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - добавили в пресс-службе.

Также уточили, что в наземном общественном транспорте тоже оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы.

"Однако, к 1 июля у пассажиров будет возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.

Автор: Виталия Мазур