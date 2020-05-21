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Кличко про відкриття ТРЦ в Києві: рішення ухвалимо окремо

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 12:19
Кличко про відкриття ТРЦ в Києві: рішення ухвалимо окремо
Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Києві (РБК-Україна)

Кличко прокоментував ситуацію з відкриттям великих торгівельних центрів у столиці

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію з відкриттям великих торгівельних центрів у столиці. За його словами, це рішення міська влада ухвалюватиме окремо.

Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, Кличко розповів, як влада міста послаблюватиме карантин з 23 травня.

"Рішення щодо відкриття великих торгівельних центрів ми ухвалемо окремо. Після того, як метро відновить свою роботу", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Україні з 22 травня стартує другий етап послаблення карантинних обмежень. Відновлюється робота наземного громадського транспорту, робота метрополітену, а також дитсадків.

РБК-Україна з 25 травня у Києві планують відновити роботу метро. При цьому робота метрополітену буде здійснюватися виключно за електронними квитками. Також у КМДА зазначили, що на даний момент немає конкретної дати відкриття ТРЦ.

До цього міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що новий етап виходу з карантину має відбуватися кожні 10 днів. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключав, що деякі етапи можуть відбуватися одночасно.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КиївкарантинТРЦ
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