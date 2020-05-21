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В КГГА рассказали о следующем этапе ослабления карантина: что откроют в Киеве

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 12:20
В КГГА рассказали о следующем этапе ослабления карантина: что откроют в Киеве
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кличко отметил, что заработает наземный и подземный общественный транспорт

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что включает в себя следующий этап ослабления карантина в столице. В частности, с 23 мая начнет работу наземный транспорт, а с 25 - метро.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"По поводу следующего этапа послаблений в Киеве - с 23 мая начнет работать наземный общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус. Начнут работу магазины площадью до 1000 кв.м. С 25 мая будет восстановлена ​​работа метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельско-хозяйственные ярмарки", - отметил глава столицы.

С 23 мая заработают:

  • возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус)
  • начнут работать торговые заведения размером до 1000 квадратных метров
  • откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

С 25 мая состоятся следующие послабления:

  • возобновит работу метрополитен
  • начнут работать промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки
  • решение о дате открытия ТРЦ город примет отдельно - после того, как метро возобновит работу.

Кроме того, с 1 июня работу начнут:

  • детские сады и школы (для 11 классов будут сдавать ВНО)
  • учреждения профессионально-технического и высшего образования - для выпускников и абитуриентов
  • детско-юношеские спортивные школы
  • спорткомплексы, спортзалы и фитнес-залы, без работы бассейнов
  • также откроют в столице зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Напомним, 20 мая в Киеве выявили три новых вспышки коронавируса. Очаги обнаружили в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей. Кличко также отмечал, что за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 51 киевлянина.

Как писало РБК-Украина, в Киеве пляжный сезон планируют открыть с 1 июня. Для этого соответствующие решения должны принять Кабинет министров и Киевская городская государственная администрация.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиев
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