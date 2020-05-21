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Украина выходит из карантина: что разрешат с 22 мая

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 11:46
Украина выходит из карантина: что разрешат с 22 мая
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Общественный транспорт, а именно городской и пригородный, запустят с 22 мая

В Украине с 22 мая стартует второй этап ослабления карантинных ограничений. Восстанавливается работа наземного общественного транспорта, работа метрополитена, а также детсадов.

Подробно о смягчении карантина в Украине в материале РБК-Украина.

Что разрешают:

  • проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;
  • проведение религиозных мероприятий - не более одного человека на 10 м.кв;
  • городской, пригородный и внутриобластной транспорт;
  • работа отелей, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них не заработают.
  • возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе. Речь идет о пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

Общественный транспорт

Общественный транспорт, а именно городской и пригородный, запустять с 22 мая. Однако, с межобластным пока не спешат.

Было принято решение уже с пятницы запустят общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19

Как транспорт будет восстанавливать работу:

  • с 22 мая - пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.
  • с 25 мая - метро.
  • с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
  • с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
  • с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Кроме того, с 25 мая в Украине заработают детские сады, а Минздрав предоставит дошкольным учебным заведениям все указания, как работать в условиях коронавируса.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины метротранспорткарантин
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