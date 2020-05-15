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Новый этап выхода из карантина должен происходить каждые 10 дней, - Минздрав

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 15:01
Новый этап выхода из карантина должен происходить каждые 10 дней, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (facebool Stepanov MV)

Каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине новые этапы ослабления карантинных мер должны происходить каждые десять дней, если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться. При этом он отметил, что каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения BBC Украина.

"Каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии - это уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семь дней до семи дней предыдущих, заполненность коек в больницах. Важные выполнения всех этих критериев", - отметил министр.

Он также заявил, что если критерии не выполнены - ограничения снимать не будут.

"Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап. 22 мая, затем 1 июня, 11 июня. В каждом этапе будут определенные смягчения", - добавил министр.

Отметим, что карантин в Украине будет действовать до 22 мая, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что продление карантинных мер будет и после.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины карантинМаксим Степанов
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