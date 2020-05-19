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В КГГА назвали условия открытия ТРЦ: привязки к конкретной дате нет

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 18:59
В КГГА назвали условия открытия ТРЦ: привязки к конкретной дате нет
Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

В случае нарушения карантина ТРЦ могут вновь закрыть

В Киевской городской государственной администрации назвали условия открытия Торгово-развлекательных центров в столице. Они смогут открыться после возобновления работы метрополитена и при соблюдении существующих ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ к восстановлению работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета Министров, когда нам позволят открыть метро", - сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

При этом он отметил, что после открытия ТРЦ в случае нарушения карантинных правил, соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие центры.

Также в КГГА отметили, что на данный момент нет конкретной даты открытия ТРЦ.

"У нас не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ. Это связано с тем, что каждый центр имеет разную степень готовности к этому. Поэтому, как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу", - сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

Напомним, с 25 мая в Киеве планируют возобновить работу метро. При этом работа метрополитена будет осуществляться исключительно по электронным билетам.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКГГАКиевТРЦ
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