UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У "Київстарі" знову перебої: що не працює

Фото: у "Київстарі" знову проблеми зі зв'язком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Проблеми зі зв'язком знову спостерігаються у "Київстарі" зранку 20 грудня. Користувачі скаржаться на відсутність зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії.

Сьогодні зранку абоненти мобільного оператора "Київстар" у мережі почали скаржитися на проблеми зі зв'язком. Користувачі пишуть про проблеми у коментарях до Facebook-публікацій. 

скриншот facebook.com/kyivstar

Про відсутність мобільного зв'язку пишуть користувачі з різних регіонів, зокрема, зі Львова, Миколаєва та Київської області. Також абоненти не можуть перевірити рахунок, набравши комбінації. Тому компанія радить користуватися мобільним застосунком чи телефонувати на "гарячу лінію".

Крім того, є скарги про відсутність домашнього інтернету та проблеми у роботі застосунку "Мій Київстар".

скриншот facebook.com/kyivstar

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно відомо, що мережу атакували хакерами. Відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар".

СБУ заявляє, що за атакою могли стояти російські хакери з групи "Солнцепек". У "Київстарі" повідомили, що хакерам вдалося зламати захист завдяки обліковому запису одного зі співробітників компанії.

Станом на ранок 20 грудня "Київстар" відновив майже всі сервіси - працює зв'язок, мобільний та домашній інтернет, а також роумінг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар