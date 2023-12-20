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В "Киевстаре" снова перебои: что не работает

Фото: в "Киевстаре" снова проблемы со связью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Проблемы со связью снова наблюдаются в "Киевстаре" утром 20 декабря. Пользователи жалуются на отсутствие связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании.

Сегодня с утра абоненты мобильного оператора "Киевстар" в сети начали жаловаться на проблемы со связью. Пользователи пишут о проблемах в комментариях к Facebook-публикациям.

скриншот facebook.com/kyivstar

Об отсутствии мобильной связи пишут пользователи из разных регионов, в частности, со Львова, Николаева и Киевской области. Также абоненты не могут проверить счет, набрав комбинацию. Поэтому компания советует пользоваться мобильным приложением или звонить на "горячую линию".

Кроме того, есть жалобы об отсутствии домашнего интернета и проблемах в работе приложения "Мой Киевстар".

скриншот facebook.com/kyivstar

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально известно, что сеть атаковали хакеры. Возбуждено дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране зафиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар".

СБУ заявляет, что за атакой могли стоять российские хакеры из группы "Солнцепек". В "Киевстаре" сообщили, что хакерам удалось сломать защиту благодаря аккаунту одного из сотрудников компании.

По состоянию на утро 20 декабря "Киевстар" возобновил почти все сервисы - работает связь, мобильный и домашний интернет, а также роуминг.

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Киевстар