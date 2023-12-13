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У "Київстарі" розкрили, як хакери зламали захист оператора

Середа 13 грудня 2023 20:45
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У "Київстарі" розкрили, як хакери зламали захист оператора Фото: оператор "Київстар" з'ясував, як хамерам вдалося пробити захист (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час вчорашньої масштабної кібератаки на мобільного оператора "Київстар" хакерам вдалося зламати захист завдяки обліковому запису одного зі співробітників компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента компанії "Київстар" Олександра Комарова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Підприємець зазначив, що це стало причиною того, що зловмисникам вдалося пробити систему захисту оператора.

"Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії", - пояснив він.

Також керівництво компанії уточнює, що про це продовжуються слідчі діяння.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, вчора вранці, 12 грудня, стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". За офіційними даними, мережу атакували хакери. За фактом було порушено справу за вісьмома статтями, та триває розслідування.

Зазначимо, що внаслідок збою в роботі оператора по всій Україні було зафіксовано відсутність мобільного зв'язку в абонентів, також не працював сайт оператора, мобільний додаток "Київстар", зник доступ до інтернету.

Як заявляють в Службі безпеки України та в адміністрації мобільного оператора, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету.

Сьогодні ввечері у "Київстар" заявили, що фахівці розпочали включення голосового зв'язку по всій Україні, і відновлення послуг відбуватиметься поступово. Також ведуться роботи над відновленням послуг передачі даних та SMS. Зробити це хочуть протягом доби.

Детальніше про масштабний збій у "Київстар" через атаку хакерів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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