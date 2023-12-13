У "Київстарі" спростували фейки про злам персональних даних абонентів

"Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані - у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються - не постраждали від хакерської атаки", - йдеться у заяву.

Раніше у мережі з'явилися скриншоти з нібито персональними даними користувачів "Київстар". Проте компанія наголошує, що на знімках навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних абонентів.

Також "Київстар" спростував фейки про нібито знищення комп'ютерів і серверів.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що вчора стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакерами. Відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Крім того, немає доступу до інтернету.

Лише під вечір у "Київстарі" змогли частково відновити роботу фіксованого зв’язку, але повністю роботу сервісів досі відновити не вдалося. Компанія та СБУ заявляють, що сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Крім того, СБУ заявляє, що за атакою могли стояти російські хакери з групи "Солнцепек".