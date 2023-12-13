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В "Киевстаре" опровергли фейки о взломе персональных данных абонентов

Фото: в "Киевстаре" опровергли фейки о взломе персональных данных (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

"Киевстар" опроверг заявления хакеров о якобы взломе персональных данных абонентов. Системы, в которых данные хранятся, не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Как мы сообщали ранее, абонентская информация и персональные данные - в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся - не пострадали от хакерской атаки", - говорится в заявлении.

Ранее в сети появились скриншоты с персональными данными пользователей "Киевстар". Однако компания отмечает, что на снимках наугад собраны технологические данные, не относящиеся к персональным данным абонентов.

Также "Киевстар" опроверг фейки о якобы уничтожении компьютеров и серверов.

Хакерская атака на "Киевстар"

 

Напомним, что вчера произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакерами. Возбуждено дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа в интернет.

Лишь к вечеру в "Киевстаре" смогли частично возобновить работу фиксированной связи, но полностью работу сервисов до сих пор возобновить не удалось. Компания и СБУ заявляют, что сегодня планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Кроме того, СБУ заявляет, что за атакой могли стоять российские хакеры из группы "Солнцепек".

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Киевстар