В "Киевстаре" опровергли фейки о взломе персональных данных абонентов

"Как мы сообщали ранее, абонентская информация и персональные данные - в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся - не пострадали от хакерской атаки", - говорится в заявлении.

Ранее в сети появились скриншоты с персональными данными пользователей "Киевстар". Однако компания отмечает, что на снимках наугад собраны технологические данные, не относящиеся к персональным данным абонентов.

Также "Киевстар" опроверг фейки о якобы уничтожении компьютеров и серверов.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что вчера произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакерами. Возбуждено дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа в интернет.

Лишь к вечеру в "Киевстаре" смогли частично возобновить работу фиксированной связи, но полностью работу сервисов до сих пор возобновить не удалось. Компания и СБУ заявляют, что сегодня планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Кроме того, СБУ заявляет, что за атакой могли стоять российские хакеры из группы "Солнцепек".