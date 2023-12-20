UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Київстар" відреагував на новий збій: що кажуть в компанії

Фото: у "Київстар" відреагували на новий збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Компанія "Київстар" підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі. Там заявили, що вже усувають проблему та працюють над відновленням сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії.

Як зазначили в прес-службі "Київстар", їм відомо, що в абонентів наразі виникають складнощі зі звʼязком у ряді міст на заході і півдні України. 

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

Фото: у "Київстар" відреагували на новий збій (скрін)

Що відомо про новий збій у "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні вранці користувачі українського мобільного оператора "Київстар" знову повідомили про збої у роботі.

Зокрема, абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, неможливість перевірити стан рахунку. Крім того, вони не можуть  скористатися іншими послугами у додатку, який також не працює.

Збій у "Київстар" через кібератаку

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакери, через що відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку, також відсутність роботи сайту оператора, мобільного застосунку. Крім того, не було доступу до інтернету.

Також через збій виникли проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів, а в низці міст "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу.

Додамо, що до цього часу "Київстар" повністю не оговтався від хакерської атаки і продовжує працювати над повним відновленням роботи. Ще вчора оператор повідомив, що планує зняти обмеження на швидкість мобільного інтернету.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар