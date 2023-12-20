"Киевстар" отреагировал на новый сбой: что говорят в компании

Как отметили в пресс-службе "Киевстар", им известно, что у абонентов возникают сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины.

"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.

Фото: в "Киевстаре" отреагировали на новый сбой (скрин)

Что известно о новом сбое в "Киевстар"

Напомним, что сегодня утром пользователи украинского мобильного оператора "Киевстар" снова сообщили о сбоях в работе.

В частности, абоненты жалуются на отсутствие связи, невозможность проверить состояние счета. Кроме того, они не могут воспользоваться другими услугами в приложении, которое также не работает.

Сбой в "Киевстар" из-за кибератаки

Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего открыто дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи, а также отсутствие работы сайта оператора, мобильного приложения. Кроме того, не было доступа к интернету.

Также из-за сбоя возникли проблемы с работой банкоматов и pos-терминалов, а в ряде городов "легла" система оповещения о воздушной тревоге.

Добавим, что до этого времени "Киевстар" полностью не оправился от хакерской атаки и продолжает работать над полным возобновлением работы. Еще вчера оператор сообщил, что планирует снять ограничения на скорость мобильного Интернета.

Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.