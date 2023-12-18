"Київстар" відновив доступ до SMS-повідомлень

"Нарешті вже можна відправити рідним SMS-ку про те, як ви скучили. Відновили доступ до послуг SMS, в тому числі - у роумінгу", - повідомили у "Київстар".

Також для абонентів доступний голосовий зв'язок та мобільна передача даних.

Окрім того, фахівці починають відновлювати доступ до M2M для бізнес-клієнтів.

"Київстар ТБ працює і надає безкоштовний доступ до платформи, поки ми ліквідуємо наслідки. Навіть для неавторизованих користувачів", - додали в пресслужбі.

Проте відновлювальні роботи після технічного збою, який стався 12 грудня, тривають. У деяких населених ліквідовують проблеми пов’язані з доступністю "Домашнього Інтернету".

"Наші інженери повідомляють, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Як тільки усі стабілізаційні заходи будуть завершені, ми поінформуємо вас і почнемо нарахування - компенсацій", - зазначили у компанії.

Кібератака на "Київстар"

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями.

Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператора, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.

Як відзначає розвідка Британії, ймовірно, кібератака на мобільного оператора стала наймасштабнішою витівкою хакерів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.