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"Киевстар" восстановил доступ к SMS-сообщениям

Фото: "Киевстар" восстановил доступ к SMS-сообщениям (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мобильный оператор "Киевстар" после масштабной хакерской атаки возобновил доступ к услуге SMS-сообщений для всех абонентов, в том числе и в роуминге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оператора.

"Наконец-то уже можно отправить родным SMS-ку о том, как вы соскучились. Восстановили доступ к услугам SMS, в том числе - в роуминге", - сообщили в "Киевстар".

Также для абонентов доступна голосовая связь и мобильная передача данных.

Кроме того, специалисты начинают восстанавливать доступ к M2M для бизнес-клиентов.

"Киевстар ТВ работает и предоставляет бесплатный доступ к платформе, пока мы ликвидируем последствия. Даже для неавторизованных пользователей", - добавили в пресс-службе.

Однако возобновительные работы после произошедшего 12 декабря технического сбоя продолжаются. У некоторых населенных устраняют проблемы, связанные с доступностью "Домашнего Интернета".

"Наши инженеры сообщают, что работы проходят постепенно, потому что этого требует безопасность. Как только все стабилизационные мероприятия будут завершены, мы проинформируем вас и начнем начисления - компенсаций", - отметили в компании.

Кибератака на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.

В ходе сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.

Как отмечает разведка Британии, вероятно, кибератака на мобильного оператора стала самой масштабной затеей хакеров с начала полномасштабного вторжения России.

Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.

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Киевстар