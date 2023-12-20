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"Киевстар" устранил сложности со связью, возникшие сегодня утром

Украина, Среда 20 декабря 2023 13:48
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"Киевстар" устранил сложности со связью, возникшие сегодня утром Фото: в "Киевстаре" возобновили связь после сбоя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Наталья Юрченко

Мобильный оператор "Киевстар" устранил проблемы со связью, возникшие утром 20 декабря.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что "Киевстар" устранил сложности, которые зафиксировали жители на западе и юге Украины.

"Пока сервисы работают в обычном режиме. Также сообщаем, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости. Сеть Киевстара завершает стабилизацию после самой масштабной хакерской атаки", - говорится в сообщении.

В "Киевстаре" обещают в ближайшее время сообщить о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки.

Новый сбой в "Киевстаре"

Утром в среду, 20 декабря, пользователи украинского мобильного оператора "Киевстар" снова сообщили о сбоях в работе. Абоненты жаловались на отсутствие связи, невозможность проверить состояние счета. Также у некоторых украинцев не работало мобильное приложение "Киевстар".

Позже компания подтвердила, что произошел сбой, обвиняли сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские. Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение. Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.

Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.

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