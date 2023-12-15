"Київстар" стабілізував зв'язок у Києві та відновив роумінг

"Мережа "Київстар" відновлюється після наймасштабнішої в телеком галузі кібератаки", - зазначили в прес-службі.

Що вдалося відновити

Так, за минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок в Києві.

Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.

Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі - в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету".

Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України.

Що це мають зробити

Сьогодні в планах компанії - подальше відновлення послуг передачі даних.

"Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки", - повідомили в прес-службі "Київстар".

Там також акцентували, що інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

Які проблеми можуть виникнути

Абонентів попередили, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх усувають.

Користувачам також радять: якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити "авіа" режим. Також допомагає вибір мережі у налаштуваннях телефону.

Збій у "Київстар" через кібератаку

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакери, через що вже відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також відсутність роботи сайту оператора, мобільного застосунку. Крім того, не було доступу до інтернету.

Також через збій виникли проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів, а в низці міст "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу.

Наразі компанії поступово вдається відновити роботу. Так вчора оператор почав відновлювати по Україні мобільний інтернет, він уже доступний в Івано-Франківській області.

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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