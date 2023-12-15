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"Киевстар" стабилизировал связь в Киеве и возобновил роуминг

Фото: "Киевстар" стабилизировал связь в Киеве и возобновил роуминг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Катерина Гончарова

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" возобновил услугу международного голосового роуминга. Также удалось стабилизировать связь в Киеве.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе компании.

"Сеть "Киевстар" восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки", - отметили в пресс-службе.

Что удалось восстановить

Так, за прошедшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве.

В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии.

Абонентам доступна голосовая связь, в том числе - в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета".

Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины.

Что еще должны сделать

Сегодня в планах компании - дальнейшее восстановление услуг передачи данных.

"Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", - сообщили в пресс-службе "Киевстар".

Там также акцентировали, что информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мер.

Какие проблемы могут возникнуть

Абонентов предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты компании их устраняют.

Пользователям также советуют: если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить "авиа" режим. Также помогает выбрать сеть в настройках телефона.

Сбой в "Киевстар" из-за кибератаки

Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже открыто дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, также отсутствие работы сайта оператора, мобильного приложения. Кроме того, не было доступа к интернету.

Также из-за сбоя возникли проблемы с работой банкоматов и pos-терминалов, а в ряде городов "легла" система оповещения о воздушной тревоге.

В настоящее время компании постепенно удается возобновить работу. Так, вчера оператор начал восстанавливать по Украине мобильный интернет, он уже доступен в Ивано-Франковской области.

Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.

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Киевстар