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"Київстар" підвищує вартість тарифів з 8 жовтня

09:32 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
"Київстар" підвищує вартість тарифів з 8 жовтня Фото: тарифи Київстару подорожчають для частини абонентів (Getty Images)
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З 8 жовтня "Київстар" змінить вартість тарифів для частини абонентів. Оператор пояснив причину змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Київстар".

Чому змінюють тарифи

"Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають", - пояснили в компанії.

Там зазначають, що дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, потрібні для якісного зв'язку. Через повномасштабну війну для стабільної роботи мережі потрібно більше ресурсів, а логістика стала складнішою.

"Ми й далі системно інвестуємо в енергостійкість мережі та посилюємо резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв'язок за можливих перебоїв з електропостачанням", - додали в "Київстарі".

Нова вартість тарифів почне діяти з 8 жовтня 2026 року. Зміни торкнуться лише частини абонентів.

Тим, кого це стосується, заздалегідь надішлють SMS. У повідомленні розкажуть про нові умови та додаткові можливості.

Якщо оновлені умови не підійдуть, можна вибрати інший тариф з актуальної лінійки. Також можна достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 27 вересня російська атака на Київ пошкодила будівлю головного офісу компанії. У "Київстар" повідомили, що всі колеги в безпеці, а команда оцінює наслідки.

Нагадаємо, ще 17 вересня ворожа атака зачепила будівлю на Київщині, де розміщувалося обладнання оператора. Співробітники не постраждали, а послуги абонентам надавалися без змін.

11 вересня росіяни вдарили по Києву реактивними "Шахедами" і пошкодили офіс інженерної команди "Київстар". Мережа працювала без збоїв, а співробітники не постраждали.

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