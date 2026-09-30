"Київстар" підвищує вартість тарифів з 8 жовтня
З 8 жовтня "Київстар" змінить вартість тарифів для частини абонентів. Оператор пояснив причину змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Київстар".
Чому змінюють тарифи
"Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають", - пояснили в компанії.
Там зазначають, що дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, потрібні для якісного зв'язку. Через повномасштабну війну для стабільної роботи мережі потрібно більше ресурсів, а логістика стала складнішою.
"Ми й далі системно інвестуємо в енергостійкість мережі та посилюємо резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв'язок за можливих перебоїв з електропостачанням", - додали в "Київстарі".
Нова вартість тарифів почне діяти з 8 жовтня 2026 року. Зміни торкнуться лише частини абонентів.
Тим, кого це стосується, заздалегідь надішлють SMS. У повідомленні розкажуть про нові умови та додаткові можливості.
Якщо оновлені умови не підійдуть, можна вибрати інший тариф з актуальної лінійки. Також можна достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, 27 вересня російська атака на Київ пошкодила будівлю головного офісу компанії. У "Київстар" повідомили, що всі колеги в безпеці, а команда оцінює наслідки.
Нагадаємо, ще 17 вересня ворожа атака зачепила будівлю на Київщині, де розміщувалося обладнання оператора. Співробітники не постраждали, а послуги абонентам надавалися без змін.
11 вересня росіяни вдарили по Києву реактивними "Шахедами" і пошкодили офіс інженерної команди "Київстар". Мережа працювала без збоїв, а співробітники не постраждали.