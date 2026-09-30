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Главная » Жизнь » Общество

"Киевстар" повышает стоимость тарифов с 8 октября

09:32 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
"Киевстар" повышает стоимость тарифов с 8 октября Фото: тарифы Киевстара подорожают для части абонентов (Getty Images)
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С 8 октября "Киевстар" сменит стоимость тарифов для части абонентов. Оператор объяснил причину перемен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Киевстар".

Почему меняют тарифы

"Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что расходы на обслуживание и восстановление сети растут", - пояснили в компании.

Там отмечают, что дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые для качественной связи. Из-за полномасштабной войны для стабильной работы сети требуется больше ресурсов, а логистика стала более сложной.

"Мы и дальше системно инвестируем в энергостойкость сети и усиливаем резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением", - добавили в "Киевстаре".

Новая стоимость тарифов начнет действовать с 8 октября 2026 года. Изменения коснутся только части абонентов.

Тем, кого это касается, заранее отправят SMS. В сообщении расскажут о новых условиях и дополнительных возможностях.

Если обновленные условия не подойдут, можно выбрать другой тариф по актуальной линейке. Также можно досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 27 сентября российская атака на Киев повредила здание головного офиса компании. В "Киевстаре" сообщили, что все коллеги в безопасности, а команда оценивает последствия.

Напомним, еще 17 сентября вражеская атака затронула здание в Киевской области, где размещалось оборудование оператора. Сотрудники не пострадали, а услуги абонентам предоставлялись без изменений.

11 сентября россияне ударили по Киеву реактивными "Шахедами" и повредили офис инженерной команды "Киевстар". Сеть работала без сбоев, а сотрудники не пострадали.

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