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Російський удар пошкодив головний офіс "Київстар" у Києві

13:35 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Російський удар пошкодив головний офіс "Київстар" у Києві Ілюстративне фото: російський удар пошкодив головний офіс "Київстар" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Під час сьогоднішньої атаки Росії на Київ була пошкоджена будівля головного офісу мобільного оператора "Київстар".

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві. Усі наші колеги в безпеці", - повідомили у пресслужбі.

Наразі команда "Київстар" оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.

Атаки на Київ

Нагадаємо, російські війська від ранку 27 вересня безперервно атакують Київ дронами. Один з безпілотників влучив у школу в Солом'янському районі столиці.

Ще один дрон влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці. Вінаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.

Цієї ночі росіяни також атакували Київ дронами. Сталися пожежі у двох районах столиці, загинув чоловік.

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