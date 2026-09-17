Росія знову атакувала будівлю "Київстар" на Київщині, є пошкодження

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Ворог знову обрав ціллю будівлю "Київстар". Цього разу пошкодження отримало відділення компанії у Києвській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Київстар" у Threads.

Обстріл будівлі "Київстару" У "Київстар" заззначили, що 17 вересня внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання компанії. "Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстар для абонентів надаються без змін", - уточнили вони. За словами пресслужби, команда працює над оцінкою наслідків атаки Росії. Раніше РБК-Україна писало, що 11 вересня окупанти дроновими ударами пошкодили будівлю компанії "Київстар". Під атаку ворога потрапив офіс інженерної команди "Київстар". Співробітники не постраждали, а мережа продовжує працювати у звичайному режимі.