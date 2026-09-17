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Росія знову атакувала будівлю "Київстар" на Київщині, є пошкодження

15:25 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія знову атакувала будівлю "Київстар" на Київщині, є пошкодження Фото: Офіс компанії "Київстар" (Getty Images)
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Ворог знову обрав ціллю будівлю "Київстар". Цього разу пошкодження отримало відділення компанії у Києвській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Київстар" у Threads.

Обстріл будівлі "Київстару"

У "Київстар" заззначили, що 17 вересня внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання компанії.

"Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстар для абонентів надаються без змін", - уточнили вони.

За словами пресслужби, команда працює над оцінкою наслідків атаки Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 вересня окупанти дроновими ударами пошкодили будівлю компанії "Київстар".

Під атаку ворога потрапив офіс інженерної команди "Київстар".

Співробітники не постраждали, а мережа продовжує працювати у звичайному режимі.

Також повідомлялося, що Росія вранці 17 вересня завдала нового удару по "Запоріжсталі". Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру підприємства, одного працівника госпіталізовано.

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