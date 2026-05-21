"Київстар" масово відключає 3G: навіщо та що робити користувачам
Мобільний оператор "Київстар" продовжує відключати мережу 3G у різних регіонах України. Уже з 18 серпня 2026 року компанія розпочне новий етап модернізації, під час якого частину частот 3G переведуть під 4G.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київстар".
Головне:
- Новий етап вимкнення: З 18 серпня 2026 року розпочнеться черговий етап відключення застарілої мережі 3G.
- Перелік регіонів: Повна заміна 3G на 4G відбудеться у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.
- Вимоги до абонентів: Щоб не залишитися без інтернету та дзвінків, користувачі повинні мати смартфон із підтримкою LTE, увімкнути 4G у налаштуваннях та використовувати USIM-карту.
- Технічні нюанси: Для якісних дзвінків через 4G радять активувати технологію VoLTE.
- Як налаштувати: На Android слід увімкнути режим "4G" або "LTE" у розділі "Мобільні мережі".
Навіщо "Київстар" відключає 3G
У компанії пояснюють, що йдеться про поступову відмову від застарілої технології 3G. Частоти, які зараз використовуються для 3G-зв’язку, планують перенаправити на розвиток 4G (LTE). Це має покращити:
- швидкість мобільного інтернету;
- стабільність зв’язку;
- якість дзвінків;
- підготовку мережі до запуску 5G у майбутньому.
У "Київстарі" зазначають, що модернізація є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури в Україні.
У яких регіонах вимкнуть 3G
Із 18 серпня 2026 року 4G повністю замінить 3G у низці населених пунктів.
Дніпропетровська область:
- Кривий Ріг;
- Криворізький район.
Івано-Франківська область:
- Городенка;
- Долина;
- Снятин;
- Верховинський район;
- Івано-Франківський район;
- Калуський район.
Хмельницька область:
- Дунаївці;
- Красилів;
- Нетішин;
- Полонне;
- Старокостянтинів;
- Хмельницький;
- Кам’янець-Подільський район;
- Хмельницький район;
- Шепетівський район.
Що робити користувачам
У компанії попередили, що після відключення 3G користувачам потрібно буде перейти на 4G.
Для цього необхідно:
- мати смартфон із підтримкою LTE;
- увімкнути 4G у налаштуваннях телефону;
- користуватися SIM-картою формату USIM.
Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити у магазинах "Київстар". Номер телефону при цьому не змінюється.
Також користувачам радять:
- увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G/5G);
- активувати технологію VoLTE для якісних голосових дзвінків через 4G.
У "Київстарі" наголошують, що без цих налаштувань після вимкнення 3G можуть виникати проблеми зі зв’язком або мобільним інтернетом.
Як увімкнути 4G на телефоні
У "Київстарі" пояснили, що більшість сучасних смартфонів уже підтримують 4G/LTE, однак користувачам потрібно перевірити налаштування мережі.
Для Android потрібно:
- відкрити "Налаштування";
- перейти у розділ "Підключення";
- обрати "Мобільні мережі";
- відкрити пункт "Тип мережі";
- увімкнути режим із позначкою "4G" або "LTE".
Для iPhone алгоритм простіший:
- відкрити "Параметри";
- перейти у "Стільникові дані";
- активувати мобільні дані;
- після цього смартфон автоматично підключиться до доступної 4G-мережі.
Окремо оператор звернув увагу власників смартфонів із двома SIM-картами. У багатьох моделях 4G працює лише в першому слоті SIM, тому картку "Київстар" рекомендують вставляти саме туди.
Якщо обидва слоти підтримують LTE, користувачам радять додатково перевірити, чи обрана мережа "Київстар" у налаштуваннях мобільного зв’язку.
Нагадаємо, "Київстар" почне відключати 3G з 26 травня у частині населених пунктів Рівненської, Івано-Франківської, Миколаївської та Харківської областей. Застарілу технологію замінять на 4G, щоб покращити швидкість мобільного інтернету та підготувати мережу до запуску 5G.
РБК-Україна також розповідало, скільки часу мобільний зв’язок в Україні може працювати під час блекаутів. У Мінцифри заявили, що більшість базових станцій здатні працювати без світла 6-8 годин завдяки акумуляторам, а частина - понад три доби завдяки генераторам.