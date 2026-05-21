"Киевстар" массово отключает 3G: зачем и что делать пользователям

Мобильный оператор "Киевстар" продолжает отключать сеть 3G в разных регионах Украины. Уже с 18 августа 2026 года компания начнет новый этап модернизации, во время которого часть частот 3G переведут под 4G.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар" .

Главное: Новый этап отключения: С 18 августа 2026 года начнется очередной этап отключения устаревшей сети 3G.

С 18 августа 2026 года начнется очередной этап отключения устаревшей сети 3G. Перечень регионов: Полная замена 3G на 4G произойдет в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Полная замена 3G на 4G произойдет в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Требования к абонентам: Чтобы не остаться без интернета и звонков, пользователи должны иметь смартфон с поддержкой LTE, включить 4G в настройках и использовать USIM-карту.

Чтобы не остаться без интернета и звонков, пользователи должны иметь смартфон с поддержкой LTE, включить 4G в настройках и использовать USIM-карту. Технические нюансы: Для качественных звонков через 4G советуют активировать технологию VoLTE.

Для качественных звонков через 4G советуют активировать технологию VoLTE. Как настроить: На Android следует включить режим "4G" или "LTE" в разделе "Мобильные сети".

Зачем "Киевстар" отключает 3G

В компании объясняют, что речь идет о постепенном отказе от устаревшей технологии 3G. Частоты, которые сейчас используются для 3G-связи, планируют перенаправить на развитие 4G (LTE). Это должно улучшить:

скорость мобильного интернета;

стабильность связи;

качество звонков;

подготовку сети к запуску 5G в будущем.

В "Киевстаре" отмечают, что модернизация является частью долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры в Украине.

В каких регионах отключат 3G

С 18 августа 2026 года 4G полностью заменит 3G в ряде населенных пунктов.

Днепропетровская область:

Кривой Рог;

Криворожский район.

Ивано-Франковская область:

Городенка;

Долина;

Снятин;

Верховинский район;

Ивано-Франковский район;

Калушский район.

Хмельницкая область:

Дунаевцы;

Красилов;

Нетешин;

Полонное;

Староконстантинов;

Хмельницкий;

Каменец-Подольский район;

Хмельницкий район;

Шепетовский район.

Что делать пользователям

В компании предупредили, что после отключения 3G пользователям нужно будет перейти на 4G.

Для этого необходимо:

иметь смартфон с поддержкой LTE;

включить 4G в настройках телефона;

пользоваться SIM-картой формата USIM.

Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить в магазинах "Киевстар". Номер телефона при этом не меняется.

Также пользователям советуют:

включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G/5G);

активировать технологию VoLTE для качественных голосовых звонков через 4G.

В "Киевстаре" отмечают, что без этих настроек после отключения 3G могут возникать проблемы со связью или мобильным интернетом.

Как включить 4G на телефоне

В "Киевстаре" объяснили, что большинство современных смартфонов уже поддерживают 4G/LTE, однако пользователям нужно проверить настройки сети.

Для Android нужно:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Подключение";

выбрать "Мобильные сети";

открыть пункт "Тип сети";

включить режим с пометкой "4G" или "LTE".

Для iPhone алгоритм более простой:

открыть "Параметры";

перейти в "Сотовые данные";

активировать мобильные данные;

после этого смартфон автоматически подключится к доступной 4G-сети.

Отдельно оператор обратил внимание владельцев смартфонов с двумя SIM-картами. Во многих моделях 4G работает только в первом слоте SIM, поэтому карточку "Киевстар" рекомендуют вставлять именно туда.

Если оба слота поддерживают LTE, пользователям советуют дополнительно проверить, выбрана ли сеть "Киевстар" в настройках мобильной связи.