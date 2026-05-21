"Киевстар" массово отключает 3G: зачем и что делать пользователям
Мобильный оператор "Киевстар" продолжает отключать сеть 3G в разных регионах Украины. Уже с 18 августа 2026 года компания начнет новый этап модернизации, во время которого часть частот 3G переведут под 4G.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар".
Главное:
- Новый этап отключения: С 18 августа 2026 года начнется очередной этап отключения устаревшей сети 3G.
- Перечень регионов: Полная замена 3G на 4G произойдет в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
- Требования к абонентам: Чтобы не остаться без интернета и звонков, пользователи должны иметь смартфон с поддержкой LTE, включить 4G в настройках и использовать USIM-карту.
- Технические нюансы: Для качественных звонков через 4G советуют активировать технологию VoLTE.
- Как настроить: На Android следует включить режим "4G" или "LTE" в разделе "Мобильные сети".
Зачем "Киевстар" отключает 3G
В компании объясняют, что речь идет о постепенном отказе от устаревшей технологии 3G. Частоты, которые сейчас используются для 3G-связи, планируют перенаправить на развитие 4G (LTE). Это должно улучшить:
- скорость мобильного интернета;
- стабильность связи;
- качество звонков;
- подготовку сети к запуску 5G в будущем.
В "Киевстаре" отмечают, что модернизация является частью долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры в Украине.
В каких регионах отключат 3G
С 18 августа 2026 года 4G полностью заменит 3G в ряде населенных пунктов.
Днепропетровская область:
- Кривой Рог;
- Криворожский район.
Ивано-Франковская область:
- Городенка;
- Долина;
- Снятин;
- Верховинский район;
- Ивано-Франковский район;
- Калушский район.
Хмельницкая область:
- Дунаевцы;
- Красилов;
- Нетешин;
- Полонное;
- Староконстантинов;
- Хмельницкий;
- Каменец-Подольский район;
- Хмельницкий район;
- Шепетовский район.
Что делать пользователям
В компании предупредили, что после отключения 3G пользователям нужно будет перейти на 4G.
Для этого необходимо:
- иметь смартфон с поддержкой LTE;
- включить 4G в настройках телефона;
- пользоваться SIM-картой формата USIM.
Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить в магазинах "Киевстар". Номер телефона при этом не меняется.
Также пользователям советуют:
- включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G/5G);
- активировать технологию VoLTE для качественных голосовых звонков через 4G.
В "Киевстаре" отмечают, что без этих настроек после отключения 3G могут возникать проблемы со связью или мобильным интернетом.
Как включить 4G на телефоне
В "Киевстаре" объяснили, что большинство современных смартфонов уже поддерживают 4G/LTE, однако пользователям нужно проверить настройки сети.
Для Android нужно:
- открыть "Настройки";
- перейти в раздел "Подключение";
- выбрать "Мобильные сети";
- открыть пункт "Тип сети";
- включить режим с пометкой "4G" или "LTE".
Для iPhone алгоритм более простой:
- открыть "Параметры";
- перейти в "Сотовые данные";
- активировать мобильные данные;
- после этого смартфон автоматически подключится к доступной 4G-сети.
Отдельно оператор обратил внимание владельцев смартфонов с двумя SIM-картами. Во многих моделях 4G работает только в первом слоте SIM, поэтому карточку "Киевстар" рекомендуют вставлять именно туда.
Если оба слота поддерживают LTE, пользователям советуют дополнительно проверить, выбрана ли сеть "Киевстар" в настройках мобильной связи.
Напомним, "Киевстар" начнет отключать 3G с 26 мая в части населенных пунктов Ровенской, Ивано-Франковской, Николаевской и Харьковской областей. Устаревшую технологию заменят на 4G, чтобы улучшить скорость мобильного интернета и подготовить сеть к запуску 5G.
РБК-Украина также рассказывало, сколько времени мобильная связь в Украине может работать во время блэкаутов. В Минцифры заявили, что большинство базовых станций способны работать без света 6-8 часов благодаря аккумуляторам, а часть - более трех суток благодаря генераторам.