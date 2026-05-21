"Киевстар" массово отключает 3G: зачем и что делать пользователям

15:15 21.05.2026 Чт
В каких регионах полностью отключат сеть 3G и что делать абонентам?
Татьяна Веремеева
"Киевстар" массово отключает 3G: зачем и что делать пользователям Фото: "Киевстар" отключает 3G в нескольких регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Мобильный оператор "Киевстар" продолжает отключать сеть 3G в разных регионах Украины. Уже с 18 августа 2026 года компания начнет новый этап модернизации, во время которого часть частот 3G переведут под 4G.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар".

Главное:

  • Новый этап отключения: С 18 августа 2026 года начнется очередной этап отключения устаревшей сети 3G.
  • Перечень регионов: Полная замена 3G на 4G произойдет в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
  • Требования к абонентам: Чтобы не остаться без интернета и звонков, пользователи должны иметь смартфон с поддержкой LTE, включить 4G в настройках и использовать USIM-карту.
  • Технические нюансы: Для качественных звонков через 4G советуют активировать технологию VoLTE.
  • Как настроить: На Android следует включить режим "4G" или "LTE" в разделе "Мобильные сети".

Зачем "Киевстар" отключает 3G

В компании объясняют, что речь идет о постепенном отказе от устаревшей технологии 3G. Частоты, которые сейчас используются для 3G-связи, планируют перенаправить на развитие 4G (LTE). Это должно улучшить:

  • скорость мобильного интернета;
  • стабильность связи;
  • качество звонков;
  • подготовку сети к запуску 5G в будущем.

В "Киевстаре" отмечают, что модернизация является частью долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры в Украине.

В каких регионах отключат 3G

С 18 августа 2026 года 4G полностью заменит 3G в ряде населенных пунктов.

Днепропетровская область:

  • Кривой Рог;
  • Криворожский район.

Ивано-Франковская область:

  • Городенка;
  • Долина;
  • Снятин;
  • Верховинский район;
  • Ивано-Франковский район;
  • Калушский район.

Хмельницкая область:

  • Дунаевцы;
  • Красилов;
  • Нетешин;
  • Полонное;
  • Староконстантинов;
  • Хмельницкий;
  • Каменец-Подольский район;
  • Хмельницкий район;
  • Шепетовский район.

Что делать пользователям

В компании предупредили, что после отключения 3G пользователям нужно будет перейти на 4G.

Для этого необходимо:

  • иметь смартфон с поддержкой LTE;
  • включить 4G в настройках телефона;
  • пользоваться SIM-картой формата USIM.

Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить в магазинах "Киевстар". Номер телефона при этом не меняется.

Также пользователям советуют:

  • включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G/5G);
  • активировать технологию VoLTE для качественных голосовых звонков через 4G.

В "Киевстаре" отмечают, что без этих настроек после отключения 3G могут возникать проблемы со связью или мобильным интернетом.

Как включить 4G на телефоне

В "Киевстаре" объяснили, что большинство современных смартфонов уже поддерживают 4G/LTE, однако пользователям нужно проверить настройки сети.

Для Android нужно:

  • открыть "Настройки";
  • перейти в раздел "Подключение";
  • выбрать "Мобильные сети";
  • открыть пункт "Тип сети";
  • включить режим с пометкой "4G" или "LTE".

Для iPhone алгоритм более простой:

  • открыть "Параметры";
  • перейти в "Сотовые данные";
  • активировать мобильные данные;
  • после этого смартфон автоматически подключится к доступной 4G-сети.

Отдельно оператор обратил внимание владельцев смартфонов с двумя SIM-картами. Во многих моделях 4G работает только в первом слоте SIM, поэтому карточку "Киевстар" рекомендуют вставлять именно туда.

Если оба слота поддерживают LTE, пользователям советуют дополнительно проверить, выбрана ли сеть "Киевстар" в настройках мобильной связи.

Напомним, "Киевстар" начнет отключать 3G с 26 мая в части населенных пунктов Ровенской, Ивано-Франковской, Николаевской и Харьковской областей. Устаревшую технологию заменят на 4G, чтобы улучшить скорость мобильного интернета и подготовить сеть к запуску 5G.

РБК-Украина также рассказывало, сколько времени мобильная связь в Украине может работать во время блэкаутов. В Минцифры заявили, что большинство базовых станций способны работать без света 6-8 часов благодаря аккумуляторам, а часть - более трех суток благодаря генераторам.

Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба
