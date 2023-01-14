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В Київській ОВА попередили про загрозу ракетного обстрілу

Фото: в Київській ОВА попередили про загрозу ракетного обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні втретє за добу шириться масштабна повітряна тривога. У Київській області попередили про загрозу ракетного обстрілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Київська область! Загроза ракетного обстрілу. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ранкової атаки по Київській області було пошкоджено 18 приватних будинків.

Також в ДСНС показали наслідки удару по Києву. Влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах.

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