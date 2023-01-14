Київ і не тільки. Зі сходу шириться третя масштабна тривога за день

Фото: зі сходу поширюється третя масштабна тривога за день (Getty Images)

В Україні в суботу, 14 січня, в Україні оголосили третю повітряну тривогу. Вона охопила Київ та понад 10 областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням накарту тривог.

Зокрема, у Київській області попереджають про загрозу ракетного обстрілу. "Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про перші ракети над Україною. "ППО відкрило рахунок. Віримо у ЗСУ. Перебуваємо в укриттях", - попросив він. Зазначимо, у кількох областях знову оголосили починаючи з 13.51. А саме: Донецька, Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська. Пізніше додалися Київ, Вінницька, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська, Одеська області Починаючи з 14.40 повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Чернівецькій, Рівненській областях.