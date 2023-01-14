ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Києва: в ДСНС розкрили подробиці

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 14:29
Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Києва: в ДСНС розкрили подробиці Фото: рятувальники ліквідували наслідки обстрілу по Києву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку здійснили чергову атаку по Київу. Влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Голосіївський район

Згідно з даними ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламка ракети територію одного із підприємств, виникла пожежа в складській металевій будівлі. Площа вогню становила 20 кв. метрів. Також було пошкоджено віконні блоки в 2-поверховому корпусі, який розташований поруч.

"До ліквідації наслідків залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки", - пише ДСНС.

Фото: рятувальники ліквідували наслідки обстрілу по Києву (t.me/dsns_telegram)

Дніпровський район

"У Дніпровському районі внаслідок падіння уламка ракети на відкритій території біля будівлі одного із підприємств району, пошкоджено стіну на площі орієнтовній 25 кв. м, вибито вікна та пошкоджені комунікації", - додає пресслужба.

До місця пожежі були залучені 9 чоловік особового складу й 2 одиниці техніки.

Зазначається, що інформації щодо жертв або ж постраждалих немає.

Фото: рятувальники ліквідували наслідки обстрілу по Києву (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою
Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам