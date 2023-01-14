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В Киевской ОВА предупредили об угрозе ракетных обстрелов

Фото: в Киевской ОВА предупредили об угрозе ракетных обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в третий раз за сутки распространяется масштабная воздушная тревога. В Киевской области предупредили об угрозе ракетного обстрела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Киевская область! Угроза ракетных обстрелов. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате утренней атаки по Киевской области было повреждено 18 частных домов.

Также в ГСЧС показали последствия удара по Киеву. Попадания были зафиксированы в Голосеевском и Днепровском районах.

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