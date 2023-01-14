ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибухи в Київській області: є влучання в житлову забудову

Новость на русском →
Київ, Субота 14 січня 2023 10:36
Вибухи в Київській області: є влучання в житлову забудову Фото: з'явилися дані про обстріл Київської області 14 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Київщині з ранку суботи, 14 січня, пролунали вибухи. Є попадання у житлову споруду в селі Копилів Макарівської селищної громади Бучанського району.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна", - розповів він.

За його словами, попередньо інформації про постраждалих немає.

"На місці працюють екстрені служби", - додав Тимошенко.

Оновлено 10.40. За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків.

"Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих", - написав він в Telegram.

Як повідомлялось, в одному із населених пунктів Київської області сьогодні вранці, 14 січня, сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область вибухи
NEWS
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам