Вибухи в Київській області: є влучання в житлову забудову
На Київщині з ранку суботи, 14 січня, пролунали вибухи. Є попадання у житлову споруду в селі Копилів Макарівської селищної громади Бучанського району.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна", - розповів він.
За його словами, попередньо інформації про постраждалих немає.
"На місці працюють екстрені служби", - додав Тимошенко.
Оновлено 10.40. За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків.
"Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих", - написав він в Telegram.
Як повідомлялось, в одному із населених пунктів Київської області сьогодні вранці, 14 січня, сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.