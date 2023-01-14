Вибухи в Київській області: є влучання в житлову забудову

На Київщині з ранку суботи, 14 січня, пролунали вибухи. Є попадання у житлову споруду в селі Копилів Макарівської селищної громади Бучанського району.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна", - розповів він. За його словами, попередньо інформації про постраждалих немає. "На місці працюють екстрені служби", - додав Тимошенко. Оновлено 10.40. За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. "Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих", - написав він в Telegram.